«На фото бомжи?»: Поклонники высмеяли объявление Ивана Урганта о поиске участников для музыкального клипа

Шоумен Иван Ургант рассказал в Instagram, что скоро будет снимать новый музыкальный клип, пригласив для участия тех, кто умеет стильно одеваться. Поклонники высмеяли объявление из-за примера предполагаемой «стильной одежды», как сообщает «Версия.Инфо».

«На фото бомжи?» - поинтересовалась одна подписчица. Другие заявили, что такую «моду» они видят в деревне во время работы на грядках. По мнению фанатов, здесь максимум какой-то «стиль 90-х», но явно не современные тенденции. Некоторые поклонники со смехом подчеркнули, что с удовольствием подадут заявки на участие в музыкальном клипе Урганта – подобные вещи в шкафу у них точно завалялись, стоит только немного их подпортить.

Шоумен критику никак не прокомментировал. Стоит отметить, что артисты не раз отмечали – их понимание моды отличается от того, что думает публика. Так, актриса Настасья Самбурская подчеркивала – фанаты не могут оценивать настоящий стиль, потому что на него у них не хватит денег.