Ведущая Первого канала поделилась умилительным фото с котом во время йоги

Екатерина Андреева предпочитает заниматься йогой вместе с домашними любимцами, сидящими верхом на ней.





Екатерина Андреева - обладательница нескольких питомцев семейства кошачьих. Кроме того, женщина в своём возрасте не прекращает следить за красотой своего тела и души посредством регулярных занятий йогой. Фотографией одной из таких тренировок она поделилась в социальной сети, но у неё получилось из банального фото сделать удивительное зрелище.





Верхом на принявшей незамысловатую позу ведущей Первого канала удобно обосновался один из её котов. Животное примостилось как раз на живот женщины и, суда по выражению на его мордочке, находилось там длительное время. Поклонники умилились этим снимком и предложили свои варианты «применения» кота: например, как подушку. Но самой женщине посоветовали воздержаться от использования кота не по назначению. Екатерина Андреева также увлекается воздушной йогой, но фотографиями с котами, выполняя сложные развороты в воздухе, она пока не делилась.