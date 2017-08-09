«Съесть кусок торта не страшно»: Американский фитнес-тренер рассказала, почему можно прерывать тренировки

Известный американский фитнес-тренер Анна Роудс дала рекомендации по поводу того, что делать, если хочется съесть кусок торта. Эксперт подчеркнула, что можно прервать ради такого тренировки, пояснив причину, как сообщает VistaNews.

Анна Роудс консультирует по поводу занятий спортом ряд голливудских артистов. Делится она своими секретами и с подписчиками в Сети. Недавно специалист рассказала, что лишний вес не появится от пары кусков любимого торта. Не обязательно бесконечно тренироваться.

Главное – не отлынивать от занятий спортом постоянно, а также ограничить себя в употреблении фастфуда и полуфабрикатов. Слишком сильные же физические нагрузки способны даже навредить здоровью, поскольку может не выдержать организм. Фитнес-тренер рекомендует знать меру и в тренировках, и в питании, отмечая, что только в таком случае это принесёт плоды.