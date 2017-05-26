В Сети загипнотизированы котом-«злым гением»

В Сети часто появляются снимки милых котов, при взгляде на которых люди испытывают умиление. Однако есть одно животное, которое из-за особенностей внешности прозвали настоящим «злым гением».

5-летний канадский сфинкс по-кличке Xherdan живёт в Швейцарии. У него, в соответствии с породой, очень много складок, а глаза словно гипнотизируют. При взгляде на этого кота у некоторых интернет-пользователей появлялись мысли, что он готовится захватить мир, прямо демонстрируя серьёзность своих намерений.

Впрочем, по словам его хозяйки, на самом деле Xherdan довольно милый и добрый. Всё дело только в фото, а когда кота видят в реальности, то людям он нравится, совсем не представляясь «злым гением». Xherdan любит сидеть на руках, а также обожает охотиться за воробьями, как сообщает HotGeo.