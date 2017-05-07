Специалист назвал 6 шагов для подавления стресса в экстренной ситуации

Несмотря на то, что ежедневно люди сталкиваются с десятками стрессовых ситуаций, «прийти в себя» умеют единицы. Специалист в области «стрессовых» продаж и коуч рассказал, как успокоиться в 6 шагов.





Первое, что нужно сделать – успокоиться. Перестать себя критиковать и принять свои чувства является важным шагом на пути к успокоению. Во-вторых, нужно перебороть себя и записать всё, что заполняет голову. Студенты перед сессией или работающие люди перед важным совещанием всегда имеют хаос в голове, от которого нужно избавиться.





После этого нужно обязательно взять пару минут отдыха, после которого заняться расстановкой приоритетов. Всегда есть дела, которые требуют немедленных действий, но из-за неуверенности в себе человек отодвигает их на потом. Неудивительно, что весёлая атмосфера и физические упражнения отлично и быстро решают проблему стресса. По заверению специалиста, сначала эти шаги будут даваться в тягость, но как только с ним привыкаешь, стресс перестаёт регулярно угнетать.