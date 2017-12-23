Поклонники выбрали пару для Димы Билана

На своей странице певец поделился с подписчиками кадрами со съёмок нового клипа на песню «Девочка не плачь». Поклонники отметили, что их кумир гармонично подходит своей напарнице "Мисс Мира 2008".

Дима Билан поделился с поклонниками кадрами нового клипа на песню «Девочка не плачь». На первом фото певец запечатлён со своей напарницей Ксенией Сухиновой. Стильный синий костюм Димы Билана идеально сочетается с элегантным жёлтым платьем модели. Под публикацией певец поблагодарил всех, кто ему помогал в съёмках клипа. Он пообещал фанатам, что новый клип «точно передаст зрителям своё особенное настроение».

Поклонники очень обрадовались публикации кумира. Особенно они отметили, что Мисс Мира 2008 очень гармонично смотрится вместе с певцом. Некоторые из подписчиков стали надеяться, что Дима Билан нашёл себе пару.