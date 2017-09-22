Пользователи Сети требуют прекратить сброс химикатов в реку Клязьма

Жильцы, проживающие рядом с московской рекой Клязьма, недовольны тем, что в неё сбрасываются химические реагенты. Делают это незаконно в аэропорту Шереметьево.

Группа «Народный возмущенец» в Instagram опубликовала видеозапись от одного из пользователей Сети. В ролике видно, как в реке смешиваются два различных потока. Как уверяет автор видео, один из них является химическими реагентами, которые незаконно сбрасывают в аэропорту Шереметьево. Он отмечает, что из-за этого невозможно дышать, и каждый вдох вызывает кашель. Также это вредно отражается на рыбах, утках и бобрах, для которых река является домом. Группа попросила распространить информацию, и сообщила, что по данному вопросу создана петиция.

Подписчики рассказали, что видели подобное явление, когда вылетали из Шереметьево. Однако они ни как не связывали деятельность аэропорта и состояние близлежащих водоемов. Они обеспокоены здоровьем людей, проживающих рядом с рекой, и зверей, обитающих в данной местности.