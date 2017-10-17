Стас Костюшкин похвастался куличами и красавицей женой

Певец поделился с подписчиками совместным фото с сынишками и куличами. В публикации Стас Костюшкин похвастался кулинарными способностями своей жены.

Певец активно готовится к Пасхе. В новой публикации Стас Костюшкин поделился с подписчиками фото собственных куличей. Стас похвалил свою любимую жену Юлию Костюшкину.

Подписчики стали просить рецепт семейного кулича, на что певец предложил зайти на страницу его жены. Юлия Костюшкина тоже не только продемонстрировала поклонникам свою выпечку с оригинальным дизайном на своей странице, но и поделилась рецептом.

Фанаты Стаса Костюшкина присоединились к похвалам его жены и отметили, что «отличная жена-у отличного мужа».