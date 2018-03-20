В Сети ужаснулись пугающей аварийностью жилого барака в Омске

Местный активист решил показать всей России, но, в первую очередь, власти своего города, как живут люди. Для этого он выбрал один из нескольких ужасных домов.





Строение, которое тяжело назвать жилым, расположено по адресу: улица 2-я Челюскинцев, 17. Жители аварийной двухэтажки показали активисту дом и даже пустили его в квартиры. Первое, что беспокоит жильцов – провисшие балки потолка и образовавшаяся там дыра. Во время таяния снега или непогоды вся вода льётся в квартиры до первого этажа и, главное, на электросчётчик. Это может привести к пожару – сам дом почти весь из дерева.





К слову, похожие провисы есть и в некоторых квартирах. Один из жильцов из-за этого отключил электричество в кухне и теперь орудует там при свете свечи. Кроме того, к дому не проложено никаких подходов. Напротив – колодец водоканала, из-за застоя воды в котором вся «канализация» оказывается в подвале дома. Многочисленные обращения к депутатам и службам завершались советами сделать ремонт за свой счёт. Жильцы просят помощи, ведь по документам их жильё – барак 61-го года.