В интернете набирает популярность новый флешмоб: «Усы а-ля Игорь Николаев». Сам музыкант заявлял, что это станет новым весенним трендом 2018 года.

На своей странице в социальной сети певец опубликовал ролик, в котором молодые артисты балета решили поддержать его флешмоб. В видео танец был исполнен под аккомпанемент песни Николаева «Пять причин». На представительницах прекрасного пола как и на парнях были надеты усы. Они были белого цвета, чем отличались от оригинальных, но сама форма была похожа.

Ранее певец публиковал на своей странице в Instagram фото с усатыми девушками-радиоведущими. В том же посте он обещал о появлении усатого тренда.

Подписчики Николаева восторженно встретили новое видео. Они выражали свою радость и искренне удивление, что флешмоб становится всё более популярным и молодёжь в нём с удовольствием участвует. Пользователи сети похвалили ребят из ролика за исполнение танца и хорошо подобранную песню.