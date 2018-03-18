Конец карьеры: Белла Потёмкина удивила выбором одежды для пляжа

Дизайнер Белла Потёмкина появилась на пляже, как на подиуме, чем изрядно позабавила своих подписчиков.





Белла Потёмкина относится к тому типу дизайнеров, которые для повседневной жизни выбирают более спокойную одежду. Но иногда в ней просыпается «нечто», что заставляет её путать элитные подиумы и элитные пляжи. На один из последних Белла появилась в одежде своего бренда: поверх купальника она надела полосатую рубашку, а на голову – розовую шляпку с «бриллиантами».





И не столько сама одежда поставила поклонников в тупик: даже на усыпанный лучами палящего солнца пляж девушка пришла в макияже. Такое «модное» решение обернулось модельеру боком. Она дискутировала с фанатами на тему полезности ботекса с возрастом и призналась, что ей 34 года. Для многих подписчиков это стало неожиданностью – они были уверены, что девушке 40, а то и больше. Они отметили, что раз дизайнер одежды выглядит так, значит, он непрофессионал своего дела.