Андрея Скорохода просят «убить» в себе Глебати

Резидента Comedy club Андрея Скорохода поклонники просят отсоединиться от своего альтер эго и вернуть себя настоящего.





Андрей Скороход давно радует зрителя эксцентричным Глебати. Персонаж задумывался как противопоставление Скороходу – грубоватый, забияка он выглядел на фоне скромного Андрея довольно «свежо». Отдельной его особенностью стал мат. Неприличные слова со временем перенял и автор Глебати.





Это в какой-то момент перестало нравиться поклонникам настоящего Скорохода. Они просят иметь в виду, что не всем зрителям телеканала и юмористического шоу нравится Глебати. А когда выдумка поглощает создатели, становится страшно. Эти фанаты также отмечают, что однажды Скороход потеряет всю культурную аудиторию и закончит карьеру, выступая в дешёвых пабах с программой матерного текста для пьяного зрителя.