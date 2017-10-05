Сообщество «Сдай педофила» подготовило поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России

В ближайшее время могут быть внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Поправки коснутся статьи о допросе несовершеннолетних свидетелей. Эту инициативу поддерживают депутаты Госдумы и общество «Сдай педофила».

Согласно заявлению активиста Анны Левченко изменению подвергнется статья 191 УПК РФ об «Особенностях проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показания с участием несовершеннолетнего». Автором данной инициативы является общество «Сдай педофила», а депутаты Ирина Яровая и Елена Мильзулина поддержали её. Главный пункт, который подвергнется изменению, касается обязательного присутствия педагога при допросе ребёнка следователем.

Некоторые факторы послужили поводом для такой инициативы. Первая причина заключается в том, что педагог не является психологом, и он не может правильно оценить влияние следователя на ребёнка. Учитель часто действует в интересах школы, а не ученика. Также, когда в подробности дела посвящены много взрослых, это оказывает огромное давление на ребёнка. Учитывая человеческий фактор, педагог может рассказать о деталях следствия, что причинит вред обеим сторонам. Активисты уверены, что данные поправки вступят в силу, потому что их поддерживают депутаты Госдумы.