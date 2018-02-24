В Северодвинске женщина в банке шпрот обнаружила кильку в томате

Жительница Северодвинска рассказал о покупке, сделанной в одном из магазинов сети «Светофор». В банке шпрот было обнаружено не то, что ожидалось, а именно – килька в томатном соусе.

«Килька в томате шпротная», - с такой подписью появилась фотография в группе «Жесть Северодвинск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации сделала акцент на том, что данная банка приобреталась в магазине «Светофор». На фотографии отчетливо видно надпись «шроты» и резко отличающееся от ожиданий содержимое.

Подписчики группы решили, что ничего страшного не произошло. По их мнению, сеть магазинов не несет ответственности за содержимое банки, так как не производителями продукта является другая компания. Другие стали говорить о том, что такое может произойти, если товары закупаются дешево и неизвестно у кого. Они отметили, что если у покупательницы есть претензии именно к «Светофору», то она может покупать товары во множестве других мест, а попытка купить что-либо по низкой цене сопряжена с подобными ситуациями.