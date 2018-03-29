В Краснодаре пациенты Зиповской больницы жалуются на главврача и непрофессиональный ремонт

Пациенты ЛОР-отделения Зиповской больницы Краснодара жалуются на нечеловеческое отношение к ним главврача. Он распорядился начать ремонт рядом с детскими палатами.





В данном отделении есть разные палаты: в одних лежат беременные женщины, а в других дети, в том числе и послеоперационные. Одна из пациенток, которая попала в больницу с гайморитом, пришла в ужас от увиденного и поделилась информацией в паблике в социальной сети. По её словам, и исходя из снятого ей видео, ремонтные работы проводятся рядом с детскими палатами.

Женщина жалуется на ужасный запах краски, которой красят помещение, не говоря уже об остальных деталях работ. Главврач больницы «советует» просто потерпеть. Пользователи соцсети разделились во мнении. Одни говорят ей терпеть, ведь «хоть что-то делается». Другие встали на её защиту и не понимают действия главврача. Обычно в таких ситуациях отделение либо расселяют, либо используют средства без запаха.