Французские активисты устроили странную акцию в Apple Storе

Зарубежные таблоиды проинформировали, что в Париже французские активисты из организации Attac решили устроить своеобразную акцию в знак протеста и «умерли» посреди большого зала Apple Storе.

Сообщается, что активисты из Attac 9 апреля ворвались в магазины Apple Storе и устроили своеобразный флешмоб. Люди легли на пол и претворились мертвыми. Таким образом, активисты выразили свой протест против того, что корпорация из Купертино до сих пор не выплатила многомиллиардный налог. На футболках у людей было написано «67 миллионов жертв».

По мнению активистов из Attac, именно 67 миллионов людей стали жертвами «яблочной» компании, которая незаконно решила сократить размер налоговых выплат. Из-за этого теперь страдают, учителя, пенсионеры и студенты, убеждены активисты.