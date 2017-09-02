В Ижевске автомобилисты устроили из прорванной трубы бесплатную автомойку

На одном из мостов города Ижевск автолюбители пользуются услугами бесплатной мойки машин, образовавшейся вследствие аварии на теплотрассе.

Об этом сообщает «ВистаНьюс» со ссылкой на местного жителя, который и запечатлел происходящее на камеру смартфона. На видео можно рассмотреть мост, около которого проходят надземные трубы. На одном из участков случилась авария и из трещины повалила струя воды. Один мужчина в комментариях отметил, что эта авария должна была произойти ещё осенью. Тогда он заметил на трубе свищ и сообщил в службы, которые заварили проблему. Но старые коммуникации не выдержали.



Произошло всё на пересечении улиц Гагарина и Пойма. Своеобразный гейзер стал очень кстати для автолюбителей. В первые дни таяния снега тратиться на постоянную мойку не хочется, поэтому можно было просто проехаться под бесплатной струёй воды. А чуть менее приятно потепление встретили в Омске.