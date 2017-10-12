Кейт Миддлтон по красоте опередила Ким Кардашьян и Анджелину Джоли

Один из самых крупных в мире брендов косметики Benefit Cosmetics провел опрос среди своих пользователей и определил, какую современную знаменитую женщину можно считать иконой стиля. Результаты опроса показали, что лидирует Кейт Миддлтон.

Согласно новому опросу Benefit Cosmetics, Кейт Миддлтон стала эталоном женской красоты из-за своих бровей. Специалисты и пользователи Сети посчитали, что брови герцогини Кембриджская являются идеальными. На втором месте оказалась английская актриса Холли Уиллоби, далее последовала актриса Мишель Киган, брови которой также посчитали безупречными.

Исследование Benefit Cosmetics заявили, что именно брови являются основным элементом на лице женщины и именно их форма может кардинально изменить внешний вид в целом. Именно по этому, самую красивую женщину по версии Benefit выбирали по форме бровей.