«Всё в первый раз»: Космонавт Шкаплеров рассказал о памятном для него месте

Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который уже трижды бывал на МКС, показал в Instagram снимок памятного для него места. По словам Шкаплерова, там для него было многое в первый раз.

«В центре этого снимка — аэродром Севастопольского аэроклуба «Юхарина балка». Именно здесь в свои 16 лет я впервые прыгнул с парашютом и начал самостоятельно летать на самолетах. Привет севастопольцам!» - отметил Антон Шкаплеров. Интернет-пользователи оценили ностальгию космонавта-испытателя.

Некоторые поинтересовались, задумывался ли тогда Антон Шкаплеров, кем станет. Жители Севастополя упомянули, что на данном аэроклубе до сих пор прыгают парашютисты. Были и те, кто разглядывал снимок на предмет поиска там своего дома, как сообщает HotGeo.