Пермские школьники экономили на проезде, чтобы купить вейп

В Перми одной из жительниц города удалось сфотографировать двух школьников, которые отказывались платить за проезд в автобусе. Позже один из них признался, что на сэкономленные на проезде деньги купил себе вейп.

В одной из групп социальной сети «ВКонтатке» появилась публикация, на которой женщина рассказала, что находилась в автобусе рядом с двумя школьниками лет 10. Они заявили, что у них нет денег и отказались платить за проезд. Кондуктор начала с ними ругаться, отмечая, что они уже не первый раз так поступают и пользуются тем, что она не может их выгнать. Она также предупредила, что позвонит к их родителям и расскажет, куда уходят деньги. После того как кондуктор ушла, один из школьников похвастался другому, что он смог купить себе вейп на сэкономленные на проезде деньги. Он также попытался закурить, спрятавшись за сиденьем.

В комментариях к публикации пользователи интернета рассказали, что подобный случай не является единичным. Многие школьники экономят деньги на проезде или питании, чтобы потом приобрести табачные изделия, алкоголь или видеоигры.