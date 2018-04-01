Жители Екатеринбурга жалуются на выстрелы пушек и автоматные очереди

Жителям Екатеринбурга не дают покоя действия военных, которые проводят учебные стрельбы. Звуки выстрелов доносятся со стороны полигона, который находится возле посёлка Горный щит.

Запись о начале стрельб появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». «Опять вояки с пушек долбят в Горном Щите и автоматные очереди», - именно с такой подписью появилась публикация от одного из подписчиков. В группе сразу стали рассказывать о том, в каких районах Екатеринбурга отчетливо слышны проводящиеся учения. Многие из подписчиков полагают, что стрельбы напрямую связанны с недавним заявлением Дональда Трампа, который рассказал о готовности атаковать Сирию.

В группе появились комментарии жителей самого Горного щита, у которых дома «подпрыгивают» от выстрелов из пушек и танковых орудий. Другие жители Екатеринбурга отметили, что автоматные очереди раздаются не со стороны поселка, а из другого места. Многие рассказали, что выстрелы слышны настолько отчетливо, будто учения проходят за углом дома.