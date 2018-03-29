Сварочные работы угрожают посетителям новгородского торгового центра

Житель Нижнего Новгорода считает, что пожар в Кемерово ничему не научил людей, и в подтверждение выложил видео, на котором нарушаются правила пожарной безопасности в торговом центре.

Аноним опубликовал видео, на котором видно, как проводятся сварочные работы рядом с возгораемыми материалами. Событие произошло в батутном центре ТЦ «Небо». Ремонтные роботы проводились рядом с играющими детьми, и автор видео считает, что это неоправданный риск. Несмотря на то, что администрация торгового центра предупредила посетителей о неудобствах в связи с ремонтом лестницы, не ожидалось, что это будут сварочные работы.

Пользователи сети также утверждают, что под угрозой оказались жизни и здоровье всех посетителей батутного центра. В комментариях были удивления по поводу того, что такое нарушение произошло, ведь не так давно был крупный пожар в Кемерово.

Несмотря на поддержку, выказанную пользователями сети автору видео, были также и те, кто не увидел в действиях администрации ничего противозаконного.