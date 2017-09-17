«Сражение Халка и Бэтмена»: Кондитер Азгамов снова поразил кулинарной фантазией

Кондитер Ренат Азгамов – настоящая звезда среди мастеров выпечки. Его торты всегда потрясают воображение. Недавно кондитер презентовал новый шедевр – композицию в виде сражения Халка и Бэтмена.

Фигуры вышли достаточно реалистичные. В фантазии Азгамова, Халк победил напуганного Бэтмена. Стоит отметить, что персонажи из разных фэнтезийных вселенных, потому в одном проекте при других обстоятельствах даже не столкнулись бы. Однако подписчикам в Instagram, которым Азгамов показал своё творение, всё равно очень понравилось, как сообщает HotGeo. Они даже предложили дополнить композицию – чтобы Халк второй рукой схватил Супермена.

Кто приобретёт оригинальный торт со сражением выдуманных супергероев, не известно. Вполне вероятно, что он приглянётся кому-то из российских звёзд. Кондитер не однократно делал торты для них. Например, с шапкой Мономаха для Филиппа Киркорова или атлантом – для Яны Рудковской и Евгения Плющенко.