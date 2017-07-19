"Не хватает денег": поклонники Анны Хилькевич раскритиковали актрису за рекламу шампуня

Анна Хилькевич разместила на своей странице в Instagram публикацию рекламного характера. Это возмутило её поклонников, которые полагают, что актрисе не хватает денег.

Анна поделилась с поклонниками мнением своего стилиста относительно растительных масел, который отмечает, что они полезны и широко применимы. После этого Хилькевич рассказала о шампуне, который решила прорекламировать, и о том, что он заменяет ей полноценный косметический уход.

Однако поклонники актрисы восприняли публикацию отрицательно, посчитав, что сама Анна никогда не станет пользоваться данным продуктом. Их оскорбила попытка девушки заработать на своих подписчиках. Многие стали отмечать, что рекламируемые Хилькевич шампуни отрицательно сказались на их волосах. Они задались вопросом о том, почему звезда решила заняться рекламой. По их мнению, на это Анну толкнуло желание заработать и ничего более: «Анна, вам денег не хватает? зачем впаривать такое людям? Вам ведь кто-то подражает».