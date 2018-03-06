«Ведьма»: «Русская Барби» показала фанатам снимок без макияжа

Валерия Лукьянова, прославившаяся в Сети, как «Русская Барби», порадовала фанатов снимком без макияжа. Интернет-пользователи заметили, что девушка была только наполовину закутана в полотенце, как сообщает VistaNews.

Лукьянова подчеркнула, что снимки без косметики для неё не слишком характерны. Саму себя «Русская Барби» сравнила на этом фото с ведьмой. Впрочем, поклонники с этим не согласились, решив, что она более напоминает русалку. На фото заметно, что Валерия Лукьянова недавно была в душе, её волосы были мокрыми, слегка прикрывая бюст.

Такая откровенность также была высоко оценена фанатами. Они подчеркнули, что «Русская Барби» прекрасна даже без «слоя штукатурки». Фанаты даже порекомендовали почаще делать такие фото. Недавно Лукьянова также задумалась о том, что стоит больше путешествовать, так как хоть это и утомительно, но интересно.