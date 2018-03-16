В Воронеже жители пеной наказали водителя за неправильную парковку

В городе Воронеж необычно подходят к «разбору полётов» с водителями, которые оставляют свои автомобили в неположенных местах.





Обычно особенно злые автолюбители своё недовольство вымещают на стёклах и фарах мешающего авто. Или просто оставляют записку с разного рода посланиями. Иначе поступили с нарушителем в Воронеже. Его автомобиль «утеплили» строительной пеной. Все необходимые для попадания в салон щели задули и не оставили никакого предупреждения.





Пена появилась на капоте и в дверях машины, которая стояла в действительно неудобном для проезжающих месте, чем и могла заслужить такое неуважительно отношение. Примечательно, что в Сети посмеялись над водителем и предложили ему сделать из обычного авто машину-амфибию. Но позднее к ним присоединились пользователи с другим мнением, которые уверяют, что ситуацию можно решить мирно. А порча чужого имущества – «грязный» менталитет русских.