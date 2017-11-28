Жителей Кемерово шокировал необычный цвет воды из-под крана

Жители Кемерово жалуются на качество водопроводной воды. По их мнению, в их квартиры она попадает сразу из реки, без предварительной очистки.

Один из жителей города поделился снимком водопроводной воды в группе «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте». На фотографии видно насколько грязная вода идёт из крана автора: «Холодная водичка в Кемерово на б-ре Строителей».

Подписчики группы рассказали, что подобная ситуация наблюдается и в других районах города. У многих грязная вода шла из кранов на протяжении определенного времени, после чего всё нормализовалось. Они отметили запах воды, от которой пахнет болотом. Некоторые из проживающих на бульваре Строителей утверждают, что подобных проблем не наблюдали. Кемеровчане напомнили о сообщениях, в которых говорилось о проверке теплосетей, из-за чего могло ухудшиться качество воды.

В комментариях с юмором отметили, что как минимум не стоит опасаться разного рода химии. Они не видят ничего страшного в грязной воде, а подобное происходит каждую весну из-за обильного таяния снега.