Новым президентом университета штата Индиана стала вдова лидера группы Joy Division

Честь возглавить Государственный университет штата Индианы была оказана Деборе Кёртис, первой женщине и второй выпускнице этого ВУЗа на посту. Вдова лидера группы Joy Division стала 12-м президентом учебного заведения.

Карьера Деборы началась в 1986 году, когда она получила степень доктора философии. Государственный университет штата Индианы, по словам ученой, играет важную роль не только в ее собственной жизни, но и в жизни США. Дебора уверяет, что приложит максимум усилий, чтобы так оставалось и в дальнейшем.

Выбор нового президента не был случайным. Женщина обладает огромным опытом в сфере высшего образования – более 30 лет работы. Миссия направлять университет и его студентов в области науки была встречена Деборой с гордостью и энтузиазмом.

Помимо заслуг в области науки, вдова лидера группы Joy Division известна в мире за свою биографию. Миллионы из книги «Touching from a Distance» узнали про жизнь своего кумира Иэна Кёртиса и творчество его группы.