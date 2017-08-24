Племянницу Стаса Пьехи увидели с синяком под глазом

Стас Пьеха поделился стихом своей племянницы Василисы Будник. Однако подписчики оценили не только творчество девочки, но и синяк под глазом.

Племянница певца написала следующие строки:

«Одинокие ветки гуляли,

А потом нацепились на волка.

Зря, зря, зря они это, -

Волк все равно их сломает».

Для подписчиков детское творчество напомнило рубаи, восточную поэзию. Фанаты обрадовались начинаниям девочки, считая, что искусство должно быть в жизни каждого ребенка. Также, подписчики не раз отметили, что Василисе есть с кого брать пример и восхитились вниманию которое Пьеха уделяет племяннице.

Однако, помимо похвал, в комментариях появились и замечания о том, что у девочки сильные темные круги под глазами. Появились волнения, что это даже синяк.

На замечания своих подписчиков Стас Пьеха еще не дал ответа.