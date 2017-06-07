Смена растёт: Сына Криштиану Роналду оценили за таланты в футболе

Известный футболист Криштиану Роналду рассказал про успехи сына в этом виде спорта. По словам отца, смена ему растёт хорошая, как сообщает VistaNews.

Пройдёт некоторое время и в речах футбольных комментаторов при определении топового игрока вместе с именем «Криштиану Роналду» появится приставка «младший». Именно так считают фанаты знаменитого спортсмена. Роналду упорно старается не только самостоятельно играть, но и учит сына всему, что сам умеет.

Футболист рассказал, что его наследник уже получил звание лучшего бомбардира в школьной команде. Интернет-пользователи порадовались за успехи мальчика, порекомендовав Криштиану Роналду ни в коем случае не ослаблять темп. Предполагается, что до смены поколений в футболе остаётся примерно 10 сезонов.