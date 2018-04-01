«Одесская Барби» потеряла друзей из-за уродливой татуировки

Валерия Лукьянова, прославившаяся благодаря своему образу, как «одесская Барби», поразила фанатов откровенностью. По её словам, из-за татуировки на спине с ней перестал общаться друг, как сообщает VladTime.

Валерия Лукьянова всегда признавала, что её стиль можно назвать очень своеобразным, что влияет на общение с людьми. Однако фанаты и не представляли, что к ссоре способна привести татуировка. Любимое изображение «одесской Барби» - Медуза Горгона с внешностью жителя Марса. Девушка считает, что эта татуировка защищает её.

Однако одному из друзей рисунок категорически не понравился. Когда Лукьянова отказалась его сводить, он прекратил с ней общение. Однако «одесская Барби» решила не волноваться из-за такого, всё-таки образ сохранять важнее. Часть фанатов поддержали её, а другие отметили, что татуировка кажется очень неэстетичной, потому что сделана явно некачественно.