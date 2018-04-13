"Опыление" в Дзержинске шокировало жителей

Очевидец поделился в группе «Типичный Нижний Новгород» видео, на котором он продемонстрировал, как убирают улицы в Дзержинске под Нижним Новгородом. Местный житель не одобряет новый метод уборки улиц, который местные назвали «опыление».

На видео видно, как уборщик на специальном транспорте чистит обочину дороги в городе Дзержинске под Нижним Новгородом. Вместо того чтобы убирать грязь работник её «распыляет». Видно, как вокруг уборщика образуется облако пыли величиной с двухэтажное здание. Очевидец комментирует происходящее так: «вот он пылит, а потом эта пыль через 5 метров вновь будет лежать».

Новый метод уборки улиц подписчики в шутку назвали «опыление». Автор публикации винит управляющую компанию в таких уборках, от которых жителям становится только хуже. Некоторые жители предположили, что если такая уборка будет проводиться в сырую погоду или после дождя, то она будет вполне приемлема.