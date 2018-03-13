"Хватит таскать ребёнка": Ермолаеву раскритиковали за путешествия с грудным ребёнком

Ермолаева удивляет поклонников новыми туристическими запросами. На этот раз по пути из Майами в Москву, она решила залететь в Нью-Йорк «погулять». Помимо мужа, во время прогулок по мегаполису ее сопровождает маленький сын.

На своей странице в Instagram Нелли акцентировала внимание не только на том, что она любит путешествовать, но и на том, что ее везде сопровождает ребенок. Такой пост стал ответом на вопрос: «Зачем с ребенком-то?».

Телеведущая пишет, что не понимает, как можно сына оставить «в чужих руках» и уверяет, что ребенок вовсе ей не мешает. Кроме того, Нелли утверждает, что малышу полезно смотреть на все вокруг вместе с родителями.

Также звезда дала несколько рекомендация по поводу того, как лучше перевозить ребенка в самолете. Главное предупредить заранее и оставаться спокойными – тогда вам и люльку специальную дадут, и ребенок не будет нервничать.

Подписчики согласились, что новые впечатления полезны для малыша, но также предупредили, что развлечения закончатся, если ребенок «подхватит» болезнь в многолюдном мегаполисе.