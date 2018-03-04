Фанаты «Дома-2» подвергли критике раздевшихся участников

Участники скандального проекта «Дом-2» часто обсуждаются общественностью. Когда двое мужчин из этого шоу публично обнажились, интернет-пользователей это сильно возмутило, как сообщает VistaNews.

Причиной оголения была борьба за любовь Елены Хроминой. В Instagram «Дома-2» появился ролик, где поклонники девушки никак не могут расстаться с последней деталью гардероба. Хромина раскритиковала это, заявив, что, значит, не так уж её и любят. Один из мужчин отметил, что у всего должен быть предел, но потом всё же оба сняли трусы.

Интернет-пользователям это не понравилось. Они подвергли критике и Хромину, и её кавалеров. Также без внимания не осталась и ведущая шоу Ольга Бузова, которая, по мнению фанатов проекта, слишком внимательно наблюдала за процессом оголения.