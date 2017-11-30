Конор Макгрегор покаялся за нападение на автобус с участниками UFC 223

Мастер смешанных боевых искусств из Ирландии Конор Макгрегор решил нарушить молчание после своего нападения на транспортное средство с участниками UFC 223 и высказался в соцсети. В своем аккаунте Instagram боец оставил неоднозначный пост.

Конор Макгрегор впервые после скандального происшествия решил дать свой комментарий и сделал это мужчина через соцсеть Instagram. В своем микроблоге Макгрегор разместил фото, под которым написал, что все, что происходит в жизни стоит воспринимать, как урок. Поклонники бойца посчитали, что Макгрегор таким образом решил покаяться за причинение вреда невинным людям.

Напомним, что в начале апреля Макгрегор вместе с товарищами напал на целый автобус, где пострадали невинные люди. Сам боец хотел поквитаться таким образом с Хабибом Нурмагомедовым.