Виктор Дробыш посетил «кладбище» на главной площади России

Продюсер и музыкант Виктор Дробыш на православный праздник Красная горка сравнил Красную площадь в Москве с кладбищем.





Своим своеобразным юмором мужчина решил скрасить и без того солнечный день, как пишет «ВладТайм». Он опубликовал на своей странице в социальной сети видео с главной площади страны в Москве. Поскольку одной из традиций Красной горки является посещение усопших родных на кладбище, Дробыш решил добавить в обычай «краски» и юмор.



Он прогулялся по Красной площади, где находится мавзолей, из-за чего назвал туристическую мекку кладбищем. И, в общем, оказался прав, но поклонники не взялись поддерживать эту идею. Они неоднократно отмечали резкие странности в юморе музыканта. А «кладбище», которое Дробыш нашёл посреди столицы, вызвало только волну негатива и просьбы больше не сравнивать такие вещи, дабы не накликать беду.