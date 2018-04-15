Друг Криштиану Роналду рассказал, как футболист скучает по Ирине Шейк

Игрок испанского «Real Madrid» и сборной Португалии Криштиану Роналду спустя три года после разрыва не может забыть российскую модель Ирину Шейк. Об этом пишет «ВладТайм».





Роналду и Шейк считали одной из лучших и красивейших пар шоу-бизнеса и строили для них воздушные замки в будущем. Однако три года назад их роман закончился, что стало неожиданностью для футболиста. Как Криштиану признался своему другу, он не ожидал, что Ирина бросит его. Футболист предполагает, что причина крылась в желании модели стать матерью и женой, тогда как Роналду посвящал себя спорту.



СМИ называли причиной измены спортсмена и обиду мамы Роналду на Шейк. Кстати, эти же СМИ активно писали о том, что отношения пары носили сугубо рекламный характер, а три года назад их контракт закончился. Спустя некоторое время Ирина родила Брэдли Куперу ребёнка, и Криштиану стал трижды папой. Однако он до сих пор интересуется жизнью бывшей и очень ревнует её к актёру.