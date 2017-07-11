Гарик Харламов забыл поздравить Аллу Пугачёву с днем рождения

Гарик Харламов выложил видео, на котором поздравляет всех звезд с прошедшим днем рождения: Ивана Урганта, Валерию, Алексея Ляпорова. Вот только Аллу Пугачеву телеведущий забыл упомянуть.

На своей странице в Instagram Гарик Харламов выложил видео, на котором поздравляет звёзд, у которых в апреле был день рождения: Валерия, Ивана Урганта и Алексея Ляпорова. Видео сопровождает надпись: «С Днем!».

Подписчики оценили такое обращение Харламова, и те, у кого в апреле так же состоялись дни рождения, так же в шутку написали свои имена. Но, несмотря на то, что большинство назвали шоумена добродушным и сердечным человеком, многие отметили, что он забыл про еще одну именинницу – Аллу Пугачёву. Подобное упущение вызвало негодование со стороны фанатов.

Стоит отметить, что все же большинство комментариев вовсе не касались текста обращения Харламова. Видео было записано в машине, и именно этот факт вызвал море эмоция со стороны фанатов, которые не один раз писали в чате слово «Машина!». Причина такого оживления – это шутки связанные с тем, что любимый фильм телеведущего – это «Восстание машин».