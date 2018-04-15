В Перми странный объект в реке Кама назвали Лох-несским чудовищем

В Сети появилась видеозапись с неизвестным объектом посередине реки Кама. Интернет-пользователи предположили, что это может быть родственник Лох-несского чудовища.

В группе «Мой город – Пермь» в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный опубликовал видеоролик, на котором показал объект посередине реки. «По центру Камы появился островок», - так прокомментировал автор неизвестный объект. Но река достигает 7 метров в глубину, поэтому не могла сильно измельчать так далеко от берега.

Подписчики группы предположили, что это бревно, но так далеко отплыть оно скорей всего не могло. Многие вспомнили об известном водном чудовище Несси, обитающем в озере Лох-Несс. Другие предположили, что это может быть севшая на мель подводная лодка, и необходима прочистка фарватера Камы. Многие предпочли придерживаться версии, что это все-таки остров, вспомнив, что ранее их было два, но они исчезли после пуска ГЭС. Но и это стало поводом для шутки, кто-то предложил построить торговый центр, раз появилась свободная земля.