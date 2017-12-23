«Как мужик»: Розу Сябитову раскритиковали за откровенные снимки

Ведущая «Давай Поженимся» Роза Сябитова всегда вела себя в Сети сдержанно, радуя поклонников. Однако последние фото в Instagram настолько их шокировали, что фанаты стали просить «убрать этот позор», как сообщает VladTime.

Роза Сябитова показала два снимка. На одном она ещё молодая, со сложенными на груди руками, а на другом – в купальнике и с накачанным мужчиной. Судя по хештегу, Сябитова считает себя просто «счастливой женщиной за 50», подчёркивая, что годы не важны для наслаждений. Однако фанаты с этим не согласились.

Они поразились в первую очередь тому, как Сябитова, будучи мусульманкой, могла решиться на столь откровенные фото. Другие подчеркнули, что ракурс не самый удачный. Руки выглядят очень мускулистыми и совсем не красивыми, а вот попа словно почти отсутствует.

Роза Сябитова на снимке с накачанным мужчиной, как заявили интернет-пользователи, и сама выглядит, «как мужик». Они порекомендовали в следующий раз хотя бы обработать фото в графическом редакторе, если уж хочется такое выставить.