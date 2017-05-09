Поступок краснодарского романтика обсуждают в Сети

Краснодарский романтик решил поздравить свою девушку с днём рождения необычным способом. Он с крыши на 8 этаж, чтобы преподнести возлюбленной воздушные шары.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой молодой человек совершает романтический поступок. Он спустился с крыши, удерживая в руках воздушные шары, и решил преподнести их девушке через окно.

Видеозапись была сделана одним из очевидцев, находящихся на улице. Те, кто наблюдал столь неожиданный сюрприз, отнеслись к поступку парня скептически, считая его безрассудным и опасным.

Пользователи Сети также посчитали подход к поздравлению слишком рискованным. Большинство считает, что сюрприз представляет опасность для жизни, и не стоит лазать по стенам. Такого мнения придерживаются не только парни, но и девушки. Представительницы прекрасного пола отметили, что если бы возлюбленные решили их так поздравить, то они были больше напуганы, чем обрадованы. Они полагают, что есть огромное количество поступков, которые позволят проявить себя с лучшей стороны.