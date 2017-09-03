Никита Джигурда показал Анисину, кормящую грудью

Скандалист Никита Джигурда напомнил подписчикам о том, как в прошлом художники боготворили кормящих грудью женщин, подкрепив слова фотографией кормящей Марины Анисиной.





Никита Джигурда никогда не славился своей закрытостью или скромностью. После долгих лет поиска родственной души ему удалось её найти в фигуристке Марине Анисиной. Такая же «сумасшедшая», как и супруг, Анисина согласна была продемонстрировать зачатие ребёнка и его рождение всей России.



Но на этом семейство останавливаться не спешит. Никита Джигурда показывает весь процесс становления ребёнка. Следующим этапом стало кормление. Действительно, в разные эпохи не исчезали художники, находившие вдохновение в кормящей грудью женщине, обучая поколения любить. Именно так Джигурда трактует этот вид живописи. Свою лепту он внёс публикацией фотографии обнажённой Анисиной с ребёнком на руках. Поклонники согласились с мнением шоумена, но попросили настолько интимные вещи оставлять при себе.