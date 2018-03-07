Актрису Наталью Рудову пристыдили подписчики за рекламу плохого продукта

На своей странице актриса прорекламировала товар. Однако новая публикация сильно разозлила её подписчиков, которые осудили Наталью Рудову за рекламу некачественного продукта.

В наше время реклама от звёзд в социальной сети Instagram стала вполне привычным явлением. Однако новый рекламный пост от Натальи Рудовой стал «яблоком раздора» среди её подписчиков.

В комментариях некоторые подписчики пристыдили кумира за то, что она рекламирует некачественный товар, который, к тому же, содержит опасные для здоровья вещества. Другие подписчики отрицали всю клевету и заявили, что сыр очень вкусный, особенно с орехами. Однако все фанаты считают, что звезда даже не пробовала продукт, так как она сфотографировалась с нетронутым кусочком, а потому рассудить их не сможет.