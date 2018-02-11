Американец написал книгу о том, как сломал свой пенис

Мужчина по имени Росс Асдуриан решил запечатлеть свою историю и написал книгу о том, как неудачный секс закончился личной трагедией.





Книга “Broken Bananah”, вышедшая 7 марта, повествует о личном опыте автора. Четыре года назад он случайно встретился с институтской подругой, с которой провёл ночь. Минуты экстаза резко сменились болью и звонком на 911. Пока пострадавшего доставляли в ближайшую больницу, он раздумывал, как объяснит ситуацию людям.



Но его мама беспокоилась о том, сможет ли когда-либо иметь внуков. Пациенту поставили диагноз, вылечили и выставили счёт на 60 тысяч долларов. Кстати, именно внукам и детям Росс оставил книгу как поучительное пособие. 32-летний мужчина уверяет, что у каждого есть такая история, но если ему суждено было о ней написать, так тому и быть.