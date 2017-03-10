Вера Брежнева удивила фанатов выбором телефона

Вера Брежнева удивляет фанатов не только на сцене, но и в повседневной жизни. Так, многие с удивлением заметили, что звезда пользуется телефоном Samsung, тогда как почти все ее коллеги предпочли последний iPhone.

Как оказалось, мнение о том, что каждая знаменитость в СНГ является счастливым обладателем продукции Apple - это просто стереотип. Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой четко можно рассмотреть производителя и модель телефона. Несмотря на то, что в комментариях Брежнева спрашивала фанатов о том, как проходит их вечер, всех куда больше заинтересовали причины такого выбора.

Также те, кто сами пользуются Samsung, определили модель - S9. В связи с этим, некоторые спросили, где устаревшая версия S8, с которой певицу видели не так давно.