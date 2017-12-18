В Британии могут сократить пребывание детей за компьютером до 2-3 часов в сутки

От министра здравоохранения Британии Джереми Ханта поступило предложение сократить пребывание детей за компьютером всего до 2-3 часов. Так они смогут уберечься от ряда опасностей, как сообщает VistaNews.

Сейчас даже дошкольники ведут очень активную интернет-жизнь. Специалисты считают, что в скором времени зависимых от мировой паутины станет больше. Воизбежание такового, Джереми Хант посоветовал, чтобы через пару часов после нахождения в интернете подросткам просто всё отключали. Такая мера может получить законную силу в Британии через некоторое время.

В будущем возможна и добровольно-принудительная диспансеризация – детей, привыкших проводить время в Сети, будут проверять, как взрослых, зависимых от спиртосодержащих напитков. Также могут ужесточиться меры для ряда интернет-ресурсов, администраторы которых в настоящее время многое не замечают ради собственного заработка.