В Ульяновске женщина в банке сардин обнаружила несколько гнилых рыбьих голов

В Ульяновске местная жительница рассказала, что сардины, приобретённые в супермаркете, оказались на редкость не качественными. Если точнее, вместо них покупательница получила гнилые рыбьи головы, как сообщает VistaNews.

Об этом недовольная женщина рассказала во «ВКонтакте». Она поинтересовалась у интернет-пользователей, кто же должен за это ответить. Люди поддержали, что это явно не то, за что стоило бы платить. Они стали рассуждать, кто же в действительности должен понести ответственность.

Некоторые опознали по банке конкретного производителя, указав, что подобные казусы они и раньше наблюдали именно у него. Другие подчеркнули, что просто не стоит покупать очень дешёвый товар – такой хорошим бывает крайне редко.