Поклонницу рэпа Тину Канделаки мог завоевать новый трек Ольги Бузовой и Басты

Хит Ольги Бузовой, написанный рэпером Бастой, похоже, не оставил равнодушным даже звёзд российского шоу-бизнеса. Элегантная Тина Канделаки тоже могла попасть в эти «сети».





Сама телеведущая не стала высказывать своё мнение о новой музыкальной «бомбе» от Ольги Бузовой. Но на своей странице в социальной сети она опубликовала пост, в котором призналась, что её элегантность не мешает ей быть давней поклонницей рэп-культуры. По мнению Канделаки, она содержит в себе искренность и сложные рифмы, формирующие образ романтического героя.





Пост об этом жанре появился на пике популярности новой рэп-песни Бузовой, что натолкнуло фанатов на мысль о том, что женщине понравился трек, и она решила вступиться за Ольгу. Те же фанаты не стали соглашаться с Тиной Канделаки и разошлись во мнении. Сейчас в комментариях можно наблюдать спор между поклонниками русского рэпа и «лагерями» приверженцев классики, поп-музыки или рок.