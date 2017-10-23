В Адлере таксисты позволяют вылазить пассажирам в окна во время поездки

Адлерские таксисты позволяют пассажирам вылезать из окон машины на ходу. В Сети появилась видеозапись, на которой показаны подобные выходки.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован ролик, в котором показаны два разных момента с дорог Адлера. Сам автор назвал подобное поведение «опасными развлечениями». В обоих случаях видно высовывающихся из окон автомобилей девушек, размахивающих руками.

Публикация вызвала негативную реакцию среди пользователей Сети. Они отмечают, что это не только нарушает правила перевозки пассажиров, но может причинить вред здоровью. Других удивило то, что сами таксисты закрывают на это глаза и не запрещают подобные выходки. Для водителя это может закончиться внушительным штрафом. В комментариях к видеозаписи вспомнили о случае, когда девушка, вылезшая в окно автомобиля, погибла от удара головой о дорожный знак. Они отмечают, что водители должны внимательней относиться к подобным действиям со стороны пассажиров и отказываться их везти в случае несоблюдения правил дорожного движения.