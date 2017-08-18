«Неправильный пользователь»: Ведущий «Пусть говорят» опасается популярности в Сети

Дмитрий Борисов, сменивший Андрея Малахова на посту ведущего «Пусть говорят», поделился секретом с поклонниками. Он открыл причину редкого обновления социальных сетей, как сообщает VistaNews.

У Дмитрия Борисова есть учётные записи только в Instagram и Twitter. Однако новости там появляются очень редко, а фотографий не так много. По сравнению с другими артистами, активность Дмитрия Борисова в Сети крайне низкая. Подписчики не раз жаловались на это, и в итоге телеведущий пояснил, в чём причина такого поведения.

Дмитрий Борисов назвал себя «неправильным пользователем». Он отметил, что большое количество комментариев и подписчиков его пугают. Также Борисову не нравится, что часто люди пишут что-то, что к сути вообще никакого отношения не имеет. Например, рекламу каких-то услуг или товаров. Телеведущему нравится больше уют и «камерность», потому что-то менять в своей сетевой активности он не собирается.